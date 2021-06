Sportitalia – Gattuso guarda in casa Napoli per il sostituto di Dragowski

La Fiorentina di Gennaro Gattuso sembra destinata a dover dire addio al suo portiere, Dragowski. Richieste di cessione non ne sono arrivate da parte del calciatore ma le offerte sono tante e il portiere polacco è sulla lista dei partenti. Come confermato da Alfredo Pedullà, esperto di Sportitalia, l’ex tecnico azzurro avrebbe in mente David Ospina come possibile sostituto. Il colombiano ha il contratto che scade tra un anno e nel caso in cui la viola decidesse di imbastire una trattativa, bisognerebbe capire come andrebbe a funzionare tra i due club dopo l’addio tra Gattuso e De Laurentiis.