Zazzaroni: “Gattuso ha raccolto poco in 18 partite! E’ per questo che ADL ha contattato Benitez, vi spiego”

Il noto giornalista sportivo, Ivan Zazzaroni, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio per dire la sua sul possibile esonero di Gennaro Gattuso. Queste le sue parole: “Dico la verità, Gattuso per quantità di risultati non mi ha mai entusiasmato. 6 sconfitte in 18 partite sono un po’ troppe se consideriamo la forza del Napoli e con chi sono arrivate queste sconfitte. Manca proprio quello che il mister chiama veleno ma purtroppo i problemi non sono solo psicologici! Il problema fondamentale degli azzurri è sicuramente la difesa! Gli azzurri subiscono quasi sempre un goal a partita e mi sorprende come sia possibile che non ci siano stati rinforzi in quel reparto e che continuino ad arrivare notizie per un giocatore offensivo come Zaccagni.

Secondo i miei contatti comunque Benitez è già stato contattato da ADL, non solo per la figura di allenatore ma anche come direttore sportivo! C’era da aspettarselo visti i risultati e conoscendo il patron del Napoli, è solito contattare altri allenatori anche per dei semplici confronti. Allegri sicuramente non verrà contattato per prendere in mano la squadra a stagione in corso ma in ogni caso il suo desiderio è quello di allenare all’estero. Mazzarri? Accetterebbe subito l’offerta di De Laurentiis ma, al momento, sono più che sicuro che non ci sono stati contatti tra le parti“.