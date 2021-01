Tutti gli acquisti di Cristiano Giuntoli dal 2015 ad oggi

Il ruolo del direttore sportivo è particolare. In molti casi non sono riconosciuti i giusti meriti, in altri può succedere che i calciatori presi non sono sfruttati a dovere dall’allenatore. Nessun riferimento a Giuntoli e Gattuso, ma una semplice costatazione sul mestiere. Cristiano, dopo un’ottima esperienza al Carpi, arriva a Napoli nel 2015; ora è indicato come uno dei principali responsabili dei risultati non soddisfacenti. Analizziamo nel dettaglio tutti gli acquisti del Napoli sotto la sua gestione: un recap economico (non rigorosamente in ordine cronologico) dal primo all’ultimo acquisto.

ALLAN – Acquistato per 11,50 milioni di euro. Venduto per 25 milioni più 3 di bonus. Il Napoli avrebbe potuto cederlo a cifre superiori ma decise di tenerlo sotto richiesta di Ancelotti e per mancanza si sotituti effettivi.

GRASSI – Acquistato per 8 milioni. Tra prestiti e cessione ricavati 9,5 milioni.

CHIRICHES – Acquistato per 7 milioni. Venduto per 9 milioni.

GABRIEL – In prestito dal Milan, torna alla base.

VALDIFIORI – Acquistato per 5,5 milioni dall’Empoli. Venduto per 4 milioni al Torino.

HYSAJ – Acquistato per 5 milioni. Ora è in scadenza tra qualche mese, ma ha una valutazione comunque superiore all’importo speso.

REINA – Acquistato per 2 milioni. Perso a parametro zero al Milan. Investimento minimo ampiamente ripagato sul campo.

REGINI – Preso in prestito per 1,5 milioni. Torna alla Sampdoria dopo sei mesi. Di passaggio.

MAIELLO – Contro-riscattato per 1,5 milioni. Racimulati 2 milioni tra prestiti vari e cessione al Frosinone.

DEZI – Contro-riscattato per 300mila euro. Venduto per 1,3 milioni al Parma.

CHALOBAH – Prestito oneroso per 250mila euro dal Chelsea. Nessun riscatto.

GNAHORE – Acquistato per 150mila euro. Venduto per 1,5 milioni al Palermo.

MILIK – Acquistato per 32 milioni dall’Ajax. Si potrebbe scrivere un’Odissea sul polacco. Venduto per 13 milioni al Marsiglia dopo sei mesi di inattività ed un contratto in scadenza. Il massimo.

PAVOLETTI – Acquistato per 18 milioni dal Genoa. Mai preso in considerazione da Sarri. Venduto al Cagliari per 10 milioni più 2 di bonus. Un vero mistero.

ZIELINSKI – Acquistato per 16 milioni dall’Udinese dopo il prestito all’Empoli. Valore triplicato.

DIAWARA – Acquistato per 14,5 milioni dal Bologna. Valutato 21 milioni dalla Roma nello scambio con Manolas.

TONELLI – Acquistato per 10 milioni. Tre anni a Napoli e pochissimo spazio. Tra prestiti e cessione racimulati 3 milioni di euro.

GIACCHERINI – Acquistato per 1,5 milioni dal Sunderland. Mai preso in considerazione da Sarri, va nel dimenticatoio e finisce gratis al Chievo Verona.

LEANDRINHO – Acquistato per 590mila euro. Scommessa persa. Ora è al Red Bull Bragantino.

ROG – Acquistato per 15 milioni dalla Dinamo Zagabria. Racimolati 15,5 milioni tra prestito al Siviglia e cessione definitiva al Cagliari.

MAKSIMOVIC – Acquistato per 26 milioni dal Torino. Spedito in prestito allo Spartak Mosca per 1 milione. Torna a Napoli e si dimostra un difensore affidabile. Ora è in scadenza di contratto.

INGLESE – Acquistato per 12 milioni dal Chievo Verona. Racimolati 23 milioni tra prestiti e cessione a titolo definitivo al Parma.

OUNAS – Acquistato per 12 milioni dal Bordeaux. Va in prestito per 2,5 milioni al Nizza. Ora è in prestito con diritto di riscatto al Cagliari. Probabilmente tornerà alla base.

MARIO RUI – Acquistato per 9,5 milioni dalla Roma. Investimento ripagato.

MILIC – Preso tra gli svincolati dopo l’infortunio di Ghoulam. Torna tra gli svincolati dopo sei mesi.

MACHACH – Arriva dagli svincolati. Ora è in prestito al VVV-Venlo.

YOUNES – Arriva a parametro zero dall’Ajax. Ora è in prestito con diritto di riscatto all’Eintracht Francoforte.

FABIAN RUIZ – Acquistato per 30 milioni dal Betis Siviglia. Nonostante l’involuzione è valutato il doppio del costo dell’investimento.

CICIRETTI – Preso a parametro zero dal Benevento. Ora è in prestito al Chievo Verona.

VERDI – Acquistato per 24,5 milioni dal Bologna. Venduto al Torino per 25 milioni complessivi.

MALCUIT – Acquistato per 12 milioni e ceduto alla Fiorentina. Cifre e modalità non ancora note.

VINICIUS MORAIS – Acquistato per 4 milioni. Nemmeno un minuto con il Napoli. Venduto al Benfica per 17 milioni.

MERET – Acquistato per 26 milioni dall’Udinese. Ora vive un momento difficile, che condivide con tutto il gruppo. Resta uno dei migliori talenti nonostante l’involuzione.

KARNEZIS – Acquistato per 1,5 milioni. Rivenduto per 4 al Lille nell’operazione Osimhen.

OSPINA – Acquistato per 3,5 milioni. Investimento ripagato sul campo.

DI LORENZO – Acquistato per 8 milioni dall’Empoli. Stesso discorso di Ospina.

MANOLAS – Acquistato per 36 milioni dalla Roma via clausola rescissoria. Una richiesta di Carlo Ancelotti. Resta uno dei migliori difensori del campionato nonostante il rendimento non sufficiente dell’ultima stagione.

LOZANO – Acquistato per 42 milioni dal PSV. Bollato come un pacco al primo anno in Italia. Ora sta dimostrando di valere tutti i milioni spesi.

LLORENTE – Preso tra gli svincolati dopo esperienza positiva al Tottenham. Ora va a titolo definitivo all’Udinese. Cifre non ancora note.

LOBOTKA – Acquistato per 20,9 milioni dal Celta Vigo. Paga il cambio di modulo e Gattuso non lo vede. Ancora un oggetto misterioso, in attesa di riscossa.

PETAGNA – Acquistato per 16,5 milioni dalla SPAL. Terza punta di lusso per chi non l’abbia capito.

ELMAS – Acquistato per 16,1 milioni dal Fenerbahce. Ottimo impatto con il campionato italiano, poi il ridimensionamento. Con Gattuso vede il campo troppo poco, ma la qualità è fuori discussione.

DEMME – Acquistato per 10,2 milioni dal Lipsia. Investimento ripagato sul campo.

POLITANO – Acquistato per 23,5 milioni dall’Inter. Pecca di costanza, ma il suo apporto è comunque positivo; soprattuto quando subentra. I numeri sono buoni.

RRAHMANI – Acquistato per 14,2 milioni dall’Hellas Verona. Non gioca mai.

BAKAYOKO – In prestito dal Chelsea per 2 milioni. Richiesta espressa di Gattuso. Paga il momento negativo del gruppo e ci mette del suo.

OSIMHEN – Acquisato per 70 milioni più 10 di bonus difficili. Alcuni provenienti dalla cessione di Karnezis, Palmieri, Manzi e Liguori al Lille, valutati 20 dal club francese.