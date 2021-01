Sportitalia – Napoli nervi tesi tra Gattuso e ADL: rinnovo lontano, rischia anche Giuntoli

Arrivano importanti notizie sul futuro di Rino Gattuso sulla panchina del Napoli: infatti secondo il giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà, i rapporto tra il tecnico calabrese ed il presidente del Napoli sarebbero molto tesi nelle ultime ore.

La sconfitta in Supercoppa e quella di Verona hanno portato ad una riflessione del patron azzurro: tant’è vero che ad oggi il rinnovo di contratto di Gattuso sarebbe lontano, perchè anche col l’ipotetico rinnovo l’avventura sulla panchina del Napoli non potrebbe durare così a lungo. Nelle ultime ore rischia anche Cristiano Giuntoli, anche lui messo in discussione da ADL.