MondoNapoli Live – Veretout e Boga ‘bloccati’ da Koulibaly. Arriva la smentita della Roma su Milik

Ieri sera, nel corso della puntata di MondoNapoli Live non si è parlato solo di Parma-Napoli, ma anche di calciomercato. Le ultime sul caso Milik ed i possibili colpi in entrata Veretout e Boga sono stati i temi principali. Per quanto concerne l’attaccante polacco, nonostante qualche rallentamento, resta calda la trattativa con la Roma. Ieri, attraverso un comunicato, il club giallorosso ha smentito eventuali giudizi sulle condizioni fisiche di Milik, che deve sciogliere prima alcuni dettagli economici con il Napoli per poi essere libero di firmare con il club capitolino in un’operazione in prestito con obbligo di riscatto.

In entrata restano possibili le piste Boga e Veretout, per i quali servono non meno di 70 milioni di euro: gli azzurri sperano di ricavare questa cifra dalla cessione di Koulibaly al Manchester City. Se il senegalese dovesse restare al Napoli, allora si complicherebbe la pista che porta ai due calciatori di Sassuolo e Roma. A quel punto, il club partenopeo potrebbe virare su profili meno onerosi e con modalità di acquisto più comode.