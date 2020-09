TicketOne, Bardelli: “La società deve decidere chi potrà vedere Napoli-Genoa allo stadio”

Durante la trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma su Radio Marte è intervenuto il responsabile dell’Area Sport di TicketOne Amedeo Bardelli. Ecco le sue parole:

“Per i 1000 biglietti di Napoli-Genoa bisogna ancora capire se verranno venduti o verranno assegnati a sponsor e altro. Ancora non ci sono state comunicazioni ufficiali del Napoli. Nella giornata di ieri le società hanno dato la possibilità di entrare agli sponsor. A Cagliari per un’amichevole sono stati venduti 200 biglietti su 1000 a disposizione. Bisogna capire come vorrà muoversi la società. Se verranno messi in vendita potranno essere acquistati sul web e potrà essere prelevato un solo biglietto per ogni acquirente. Saranno sicuramente pubblicate nuove regole, ma aprire gli stadi a 1000 persone è già molto importante. Noi di TicketOne siamo pronti, stiamo consigliando di favorire prima gli abbonati e i possessori di Fidelity Card, che sono facilmente raggiungibili in caso di contagio. Chiaramente questo è un nostro consiglio, poi ogni società si organizzerà come crede. Chi dispone di un voucher può collegarsi via web e troverà un campo in cui inserire il codice. Non vogliamo creare assembramenti, chiediamo alle persone di utilizzare il buon senso ed essere responsabili: sugli spalti bisogna stare distanziati, altrimenti richiudono di nuovo tutto”.