Sky, Marchetti: “Roma sempre in pole per Milik! Koulibaly, Veretout e Under giorni decisivi, vi spiego”

Il noto giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per fare il punto sul mercato in entrata e in uscita del Napoli. Queste le sue parole: “La Roma resta sempre il club maggiormente interessato ad Arek Milik. Il polacco è il profilo giusto, secondo la dirigenza della Roma, per sostituire il partente Dzeko. Il bosniaco però prende tempo, non è convintissimo infatti di andare alla Juventus, motivo per il quale, la società bianconera si è già mossa per Luis Suarez. La trattativa resta quindi molto complessa ma come già detto da ADL e Giuntoli, il Napoli non abbasserà le pretese per l’ex attaccante dell’Ajax.

Koulibaly? Nei prossimi giorni ci sarà un importante incontro con l’agente Ramadani. La scelta di proseguire con il Napoli o di cambiare aria non è importante solo per il mercato degli azzurri ma anche per il continuo della carriera del senegalese. Se dovesse rimanere in azzurro infatti la sensazione è che potrebbe addirittura pensare di chiudere la carriera all’ombra del Vesuvio.

La cessione del difensore centrale è fondamentale anche per il mercato in entrata. In particolar modo per Under dato che Ramadani è anche il suo agente e potrebbe convincerlo a scegliere di vestire la maglia azzurra. Ma anche per Veretout, la Roma per il francese chiede almeno 30 milioni e, tenendo presente che il Napoli vorrebbe anche affondare il colpo per Boga, se non dovesse partire Koulibaly, per questioni di bilancio, uno dei due potrebbe restare fuori“.