Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com è intervenuto Joao Santos, procuratore del centrocampista del Chelsea, Jorginho. Il procuratore dell’ex Napoli ha svelato alcuni retroscena del mercato legati al mediano e alle aspettative sul futuro. Qui le sue parole:

“Jorginho ora pensa alla Nazionale, ha tre anni di contratto con il Chelsea. Il mercato è lungo, durerà fino al 5 ottobre; e possono esserci infinite strade. Se il Chelsea dovesse farmi sapere che il ragazzo non fa più parte delle gerarchie, allora mi impegnerò per trovare una soluzione alternativa. L’anno scorso ha fatto quaranta partite con il Chelsea ed è importante per la Nazionale. Ma si vedrà. Fin adesso non ci sono proposte ufficiali. È comunque apprezzato da diverse squadre, nel suo ruolo non ci sono tanti calciatori con le sue qualità. Si, c’era la Juve su di lui. La Juventus aveva proposto al Chelsea uno scambio con Pjanic, ma l’operazione poi non è stata presa in considerazione. Paratici però non mi ha mai chiamato. Con Sarri probabilmente sarebbe andato alla Juve.”