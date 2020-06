Quello di Jan Vertonghen, difensore del Tottenham, è un nome comune a parecchie squadre di Serie A. Il belga è stato accostato a Fiorentina, Inter, Napoli e soprattutto Roma. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, proprio i giallorossi avrebbero offerto un biennale al calciatore degli Spurs. Si legge: “La Roma è in contatto con Jan Vertonghen, se lascerà il Tottenham. Franco Baldini ha offerto al difensore belga 2 anni di contratto”.

#ASRoma are in talks with Jan #Vertonghen, if he will leave #Tottenham. Franco #Baldini has offered to the belgian centre-back 2-years contract. #transfers #THFC