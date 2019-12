Martino a Radio Kiss Kiss: “Lista registi? Vincerà la strada più semplice, attenti a 2 nomi”

Intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss, il noto cronista, Carmine Martino, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla lista di nomi papabili per il centrocampo partenopeo:

“Credo che vincerà la strada più semplice e veloce, Lobotka in tal senso potrebbe essere il nome più concreto: con i galiziani pare che la società sia avanti.

Danilo Pereira? Un altro nome da seguire con attenzione, forse per qualità fisiche sarebbe inoltre anche il più adatto, non dimentichiamo che è inoltre cresciuto in Italia”.