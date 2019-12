Zlatan Ibrahimovic sarà in Italia il 2 gennaio per ufficializzare l’inizio della sua neo avventura al Milan, a riportarlo il noto esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, attraverso il proprio blog.

Lo svedese ha infatti accettato la proposta dei rossoneri, mettendosi realmente in gioco come fatto più volte in carriera: 6 mesi più possibile rinnovo per 12, bonus che scatterebbe al raggiungimento di un determinato numero di presenze e goal, una sfida niente male per un 38enne, seppur fenomenlae