Cavani, il padre: “Non vuole continuare col Manchester United, vi spiego perchè”

Il papà di Edinson Cavani, Luis, è intervenuto ai microfoni di Tycsports per svelare interessanti retroscena sul futuro del Matador. Queste le sue parole: “Mio figlio, alla fine della stagione, tornerà quasi sicuramente in Sud America. Gli manca troppo il calore della sua famiglia ed in Inghilterra non si è trovato poi così bene! Gli piacerebbe però una sfida interessante, in una squadra che lotta per qualcosa di importante. Il Boca Juniors potrebbe essere la scelta giusta in questo senso ed è proprio per questo che ha già avuto diversi colloqui con Riquelme“. A riportarlo è tuttomercatoweb.com.