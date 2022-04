Oggi La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sull’improbabile rinnovo di Dries Mertens, in scadenza a giugno:

“Del resto alzi la mano chi avrebbe pensato che quel piccolo belga arrivato nel 2013 dal Psv Eindhoven potesse diventare un idolo azzurro. A proposito, che Mertens resti in azzurro diventa sempre più complicato. Non tanto per volontà di Dries ma per scelta del club di voltare pagina e puntare sui giovani”.