Spadafora: “Protocollo chiaro ma preso alla leggera, va rivisto. Juve-Napoli? Serviva scelta condivisa”

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera parlando della situazione legata a Juventus-Napoli.

“Juve-Napoli? I protocolli sono chiari e precisi, non si doveva fare confusione e ci doveva essere una scelta condivisa. Non è stata una bella figura”.

“Asl? La possibilità di far imporre un veto alle autorità sanitarie c’è da sempre, è chiaro. Il protocollo è stato preso un po’ alla leggera, ora è necessaria una stretta generale”

“Nuovo stop? Noi lavoriamo tutti per far proseguire il campionato. Ma ci tengo a sottolineare che secondo me c’è troppo ottimismo su campionati e coppe. Sono cambiate le vite di tutti, serve dare delle priorità e ragionare su scenari diversi perchè non sappiamo cosa accadrà. Se si dovranno adottare i play-off, meglio deciderlo adesso”.