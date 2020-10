Il Mattino – Napoli già a casa prima delle positività e tranquillo per il ricorso

Il Mattino ha fatto il punto della situazione riguardante Juventus-Napoli, con gli azzurri tranquilli per il ricorso in quanto avrebbero rispettato il protocollo.

Infatti, il Giudice Sportivo ha rimandato almeno al fine settimana la sentenza sul 3-0 a tavolino che sembra allontanarsi, dopo un pre-reclamo presentato dal Napoli. Inoltre, sono state anche ricevute le lettere dell’ASL che hanno impedito agli azzurri di partire per Torino.

Il Napoli quindi, secondo il quotidiano, è molto tranquillo e prepara una difesa dettagliata anche sugli isolamenti dopo la scoperta delle positività di Zielinski ed Elmas: infatti, la squadra si era allenata di mattina ed il pomeriggio non era a Castel Volturno ma già a casa. Poi la scoperta su Zielinski e l’isolamento fiduciario, motivo per cui il giorno dopo l’allenamento non viene svolto il sabato mattina ma il pomeriggio, con slittamento del volo per Torino la sera.