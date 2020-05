Una delle situazioni da affrontare in casa Napoli, probabilmente già nelle prossime settimane, è quella riguardante il contratto di Gattuso. L’allenatore azzurro ha il contratto in scadenza nel giugno 2021 e non avrebbe senso affrontare la prossima stagione senza certezze per il futuro.

Per questo motivo, De Laurentiis – scrive la Repubblica – vorrebbe allungare il contratto del tecnico, magari fino al 2022. Gattuso si è già ampiamente guadagnato sul campo la riconferma da parte del Napoli. Infatti, nonostante la società di ADL potrebbe rescindere il contratto con l’allenatore entro il 10 giugno, non lo farà.