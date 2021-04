MONDONAPOLI LIVE – Solo un pareggio contro l’Inter. Rinnovo Gattuso? Ne parliamo alle 21 in diretta

MondoNapoli Live torna in diretta stasera alle 21, sempre sulle nostre solite piattaforme, ovvero su Facebook, Youtube e Twitch.

Il Napoli riesce a strappare solo un punto alla capolista. Finisce 1-1 il match contro l’Inter: all’autogol sfortunato di Handanovic risponde il sinistro micidiale di Eriksen.

Stasera analizzeremo la prova della squadra di Gattuso concentrandoci sui top e flop del match. Non solo, ma commenteremo anche insieme le pagelle, i dati e l’analisi tattica.

Poi daremo un’occhio alla classifica guardando anche il calendario delle squadre in lotta per un posto in Champions.

Parleremo anche del possibile rinnovo di Gattuso dopo le rivelazioni di Ugolini sulle parole del presidente. Il patron azzurro potrebbe riprovare a cercare il rinnovo anche se non c’è volontà.

Finiremo con il parlare ciò che sta sconvolgendo il calcio europeo: la SuperLega.

Insomma, cosa aspetti? Ci vediamo stasera alle 21

