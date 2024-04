Samardzic valutato 30 milioni dall’Udinese: la posizione del Napoli

Lazar Samardzic potrebbe andarsene dall’Udinese alla fine di questa stagione. Napoli, Juventus e Fiorentina sono le squadre che hanno dimostrato più interesse nei confronti di Samardzic. Il talentuoso centrocampista – ci informa tuttomercatoweb.com – è nel mirino di Mirabelli da almeno due anni e dopo il grave infortunio occorso al difensore gallese del Cagliari Smith potrebbe presto organizzare una trattativa con l’Udinese per cercare di superare la concorrenza. Le prestazioni di Samardzic in questa stagione potevano sicuramente essere migliori ma restano comunque soddisfacenti con 4 gol e 2 assist in 27 partite. Per il classe 2002 l’Udinese chiede almeno 30 milioni di euro e sappiamo quanto sia un club con politiche molto ferree sulle valutazioni dei suoi top player. Il Napoli vuole tornare alla carica dopo il tentativo di gennaio, la Fiorentina potrebbe avvicinarsi alle richieste dell’Udinese. Ecco perché la partita è ancora aperta con la Juventus che è chiamata a mostrarsi.