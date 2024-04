Biazzo tranquillizza i tifosi: “Kvara al Barça? Sono gli agenti che mettono in giro queste voci”

Salvatore Biazzo è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal. In particolare, il giornalista ha commentato il rumour di mercato secondo il quale il Barcellona avrebbe fatto una maxi offerta a Khvicha Kvaratskhelia. Biazzo ha tranquillizzato i tifosi affermando che si tratta solo di una “trovata” degli agenti per guadagnarci qualcosa. Queste le parole del giornalista:

“De Laurentiis ha richiamato tutti all’ordine e all’orgoglio. L’impressione che ho è che tutti vadano per ordine sparso, c’è chi vuole andare all’Inter, chi al Milan, chi al PSG, e chi invece resta perché caso mai va in pensione. Tutto ciò non può sfuggire al presidente De Laurentiis che ha ritenuto di dover richiamare all’ordine un po’ tutti. Lui deve salvaguardare il capitale dei calciatori, oggi se metti sul mercato gli stessi calciatori dell’anno scorso non varrebbero ciò che valevano l’anno scorso. Kvaratskhelia-Barcellona? Ci sono periodi in cui gli agenti mettono in metto certe voci per guadagnarci qualcosa”.