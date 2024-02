Il Mattino – Rifacimento stadio Maradona, il Napoli cambia casa? La situazione

L’edizione odierna de Il Mattino scrive a proposito della questione stadio Maradona. Secondo quanto riportato, c’è al centro la discussione di un progetto di rifacimento dell’impianto in vista di Euro2032. Al momento, lo stadio non è a norma per poter ospitare la competizione, ed il progetto per il suo rifacimento è attualmente in fase di elaborazione. Mentre i lavori verranno svolti, il Napoli potrebbe temporaneamente cambiare casa, a meno che non si scelga di ristrutturare un settore alla volta. Al momento, gli impianti prescelti potrebbero essere quello di Bari o quello di Palermo, entrambi provvisti di licenza Uefa.