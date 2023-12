Alessandro Zanoli, terzino del Napoli, è uno dei principali indiziati a lasciare gli azzurri nel corso della sessione di mercato di gennaio. Secondo quanto riportato dal portale Tuttomercatoweb, per lui potrebbe arrivare un nuovo prestito. In prima linea c’è il Genoa, squadra fortemente interessata al suo profilo. A seguire ci sono Bournemouth e Benfica, due rose che già in passato hanno fatto richiesta al Napoli del giocatore.