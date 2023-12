Mauro: “Ho notato molti personalismi nel Napoli. È mancata l’umiltà”

Massimo Mauro, ex calciatore ed oggi opinionista, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“I giocatori sono gli stessi dell’anno scorso e questi meriti nessuno dovrà toglierli. Detto ciò ho notato che alcuni giocatori cercavano maggiormente dei personalismi piuttosto che coinvolgere i compagni. Alcuni hanno voglia di far gol per convincere l’allenatore a dedicargli più spazio. Raspadori e Simeone spesso preferivano la conclusione complicata per trovare la gioia personale. Nel calcio quando vinci devi rimettere al centro l’umiltà: il disastro di ieri si spiega con la mancanza dell’umiltà dopo aver vinto meritatamente lo Scudetto”.