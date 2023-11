Matteo Politano, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video durante l’intervallo di Real Madrid-Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“Abbiamo giocato un buon primo tempo, ma siamo stati troppo frenetici. Vogliamo subito chiudere le azioni, ma dobbiamo far girare bene la palla come fanno loro, infatti ci stanno mettendo in difficoltà su questo piano. Non è ancora finita, abbiamo ancora il secondo tempo da giocarci”.