Valon Behrami, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto a Dazn al termine della gara col Genoa: “Il Napoli l’ha pareggiata con la qualità dei giocatori, ma i 70′ prima dei due gol sono preoccupanti. Si è vista poca identità e questo deve far riflettere. Coi giocatori che hai in campo la reazione c’è stata e ci sta che recuperi sul Genoa, ma sono emersi segnali preoccupanti perché ora incombe la Champions e ora inizia la rotazione e tutto rischia di diventare più difficile”.