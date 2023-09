Luciano Spalletti e la fascia di Capitano assegnata a Ciro Immobile. Anche di questo ha parlato il commissario tecnico della Nazionale nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia di Nord Macedonia-Italia, suo debutto sulla panchina azzurra: “Fino all’Europeo sarà sua, poi vedremo se rimescolare qualcosa. Non mi piace il sistema delle presenze. Per me il capitano è chi si fa rispettare nello spogliatoio, è amico di tutti, è generoso, è apprezzato anche dai rivali”, ha detto.



Nel corso del botta e risposta Spalletti ha poi parlato di Elmas, suo giocatore nel Napoli Campione d’Italia che domani ritroverà da avversario: “Per me è come un figlio perché ho ricevuto da lui tutta la disponibilità possibile e ho usato tutta la sua classe possibile, è stato un protagonista del bellissimo campionato fatto a Napoli. Ci sarà emozione quando andrò ad abbracciarlo, perché tutti e due andremo a cercare quel momento lì, è un calciatore forte, fortissimo e ci creerà problemi come lui sa che sarà altrettanto faticoso giocare contro di noi”.