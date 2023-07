Blitz della GdF nella sede della Sampdoria per operazioni di mercato con la Juventus

Questa mattina la Guardia di Finanza di Genova ha perquisito la sede della Sampdoria. Tra gli indagati figura l’ex presidente blucerchiato Massimo Ferrero, Antonio Romei e Alberto Bosco, come riportato da Il Secolo XIX. Mentre la società è indagata per falso in bilancio, truffa allo Stato e malversazione. La Procura di Genova ha avviato un’indagine in merito a “false comunicazioni sociali, emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti in relazione a compravendite di calciatori intervenute nel 2019 e nel 2020 tra U.C. Sampdoria S.p.A. e Juventus F.C. S.p.A“. Le operazioni incriminate sono alcune cessioni tra un club e l’altro come Audero, Peeters, Mulè, Vrioni, Gerbi, Francoforte e Stoppa, tutto avvenuto tra il 2019 e il 2020. L’ipotesi è che la Sampdoria abbia “riportato l’esposizione di una minor perdita e di un maggior valore dell’attivo patrimoniale rispetto a quello reale e che la sopravvalutazione dei calciatori Audero, Stoppa, Francofonte e Gerbi abbia determinato per U.C. Sampdoria S.p.A. l’utilizzo di fatture sovradimensionate e, conseguentemente, l’indebita detrazione di Iva nonché l’annotazione di costi superiori a quelli effettivi”.