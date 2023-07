La Repubblica, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli. Secondo il quotidiano, la società ha intenzione di organizzare un’amichevole speciale durante il ritiro di Castel di Sangro. Questa amichevole è una vera e propria sorpresa per i tifosi e anche di Marek Hamsik, visto che la società vuole organizzarla in suo onore: “Solo chi ama non dimentica e non sarà dimenticato. Come Marek Hamsik, in cui onore sarà organizzata una amichevole a sorpresa nel ritiro di Castel di Sangro”.