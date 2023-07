Pucciarelli: “Zielinski alla Lazio sarebbe grande colpo. Sarri lo conosce bene…”

Manuel Pucciarelli, ex compagno di Zielinski all’Empoli, ha parlato ai microfoni di Radio CRC: “Zielinski da Sarri? Potrebbe essere un obiettivo per la Lazio perchè il mister lo conosce bene e sa qual è il suo potenziale. Sarebbe un ottimo sostituto di Milinkovic ma non credo il Napoli se ne privi.

Da quello che mi hanno detto su Garcia, è un grande allenatore. Sarà comunque difficile ripetersi dopo lo Scudetto, Spalletti ha fatto un lavoro eccezionale. La scelta del tecnico è azzeccata per provare a rivincerlo subito ma alla fine è sempre il campo l’ultimo a parlare”.