CdS – Zerbin piace all’Empoli ma Garcia vuole valutare il giocatore in ritiro

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, scrive a proposito un importante interessamento dell’Empoli per Alessio Zerbin, esterno classe ’99 del Napoli. Il calciatore è un obiettivo dei toscani, che vogliono offrirgli un ambiente in cui poter crescere in tranquillità. Nella corsa ad ottenere le sue prestazioni però, ci sono anche il Lecce e il Bologna. In ognuna di queste trattative sarà decisiva la volontà della società azzurra, visto che Rudi Garcia ha intenzione di valutare l’ex Frosinone in ritiro.