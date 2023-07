Bigon: “Per il Napoli sarebbe un ottimo acquisto. Su Garcia…”

L’ex ds di Napoli e Bologna Riccardo Bigon è intervenuto a Radio KissKiss Napoli per parlare del futuro del club azzurro.

Ecco le sue parole: “Garcia? Sarà molto difficile ripetere il percorso di Spalletti ma non mancano gli strumenti. Giuntoli? Una perdita importante, Cristiano ha fatto grandi cose con lo staff che ha intorno, in primis Micheli e Mantovani. A lui vanno fatto grandi complimenti, ma il Napoli andrà avanti come ha sempre fatto. Ormai è un club solido”.

“Orsolini al Napoli? Presi Riccardo al Bologna quando non faceva nemmeno un minuto a Bergamo ed è diventato un importante esterno d’attacco che fa lavoro di contenuto ma soprattutto assist e gol. Ha raggiunto la maturazione completa e sarebbe ottimo acquisto per ogni club di prima fascia in Italia. Non si fa caso al fatto che il Bologna ha vissuto tre anni di difficoltà dal punto di vista umano e non credo esista un club che ha attraversato una fase del genere. Chiaramente dal punto di vista del rendimento non c’erano condizioni ideali al massimo e il club in questo ha fatto una grande dimostrazione umana. Orsolini è cresciuto ancora dopo questo periodo”.