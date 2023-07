Walter Sabatini, noto direttore sportivo con un passato alla Roma, ha provato a predire la stagione di Garcia al Napoli.

Ecco la sua precisione: “Il Napoli in questo momento sta lavorando per fare le cose giuste, e Garcia è l’uomo giusto. Rudi è un ottimo allenatore, sa gestire le cose complesse ed ama il bel calcio. E’ un’ottima scelta, faccio una previsione in vista della prossima stagione: vedrete che Rudi farà grandi cose per il Napoli”.