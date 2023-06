TuttoSport – Italiano non è mai rimasto più di due anni nello stesso posto

L’indomani della sconfitta in finale di Conference League, iniziano piccoli terremoti sulla panchina della Fiorentina. Già da qualche settimana, i quotidiani sportivi vedono Vincenzo Italiano come ideale successore di Luciano Spalletti al Napoli. Tutto Sport rivela un particolare detto da chi è molto vicino all’allenatore. Potrebbe essere un indizio importante. Pare, infatti, che il tecnico di origini siciliane non si fermi per più di due anni nello stesso posto. Ecco cosa scrive il quotidiano.

“Ora è già futuro e quello di Italiano potrebbe essere lontano dalla Fiorentina per iniziare un’altra avventura. Difficilmente, dice chi lo conosce bene, lui si ferma nello stesso posto per oltre due anni, è un alpinista sempre a caccia di nuove vette da scalare. E forse dopo ieri il cerchio si è chiuso, nel modo più amaro”.