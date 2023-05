Pareggio per 2-2 all’Olimpico tra Lazio e Lecce nel primo anticipo della trentacinquesima giornata, con i biancocelesti che potranno essere scavalcati dall’Inter al terzo posto.

Occasione sprecata invece per i salentini, che potevano ipotecare la salvezza, visto che si trovavano in vantaggio fino al 94′. Ecco la classifica aggiornata della Serie A.



Napoli 83

Juventus 66

Lazio 65*

Inter 63

Milan 61

Atalanta 58

Roma 58

Fiorentina 46

Monza 46

Torino 46

Udinese 46

Bologna 46

Sassuolo 44

Empoli 38

Salernitana 35

Lecce 32*

Verona 30

Spezia 27

Cremonese 24

Sampdoria 17



*(una partita in più)