De Magistris sullo Scudetto: “Basta pensare che a Napoli si viva solo di calcio”

Queste sono le parole dell’ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris: “Non mi piace che c’è certe volte su Napoli. Non mi piacciono i razzisti da una parte che ci stanno insultando in diverse parti d’Italia e nemmeno la narrazione che Napoli si riscatta solo con il pallone. In questi anni quando Napoli era sfregiata da tanti ed era difficile amarla perché bisognava riprenderla da una mortificazione dei rifiuti e della politica, molti di noi ci hanno creduto e abbiamo portato Napoli in vetta per cultura, turismo, onestà e partecipazione.