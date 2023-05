Il fatto quotidiano, Vendemiale: “Illecito Juve grave, nel dispositivo non vedo certezza di sconto”

Queste sono le parole di Lorenzo Vendemiale: “Nell’ultimo mese ci eravamo tutti interrogati sullo stringato dispositivo che non lasciava intuire nulla di buono per la Juventus. Fatto -15, sanzione della Corte d’Appello, i giudici stessi devono calcolare qual è il peso specifico: quanto vale in termini di punti la responsabilità per la Juventus l’operato di questi dirigenti minori. La Juventus paga per responsabilità di Agnelli, Paratici, Cherubini che sono stati definitivamente condannati. Parliamo di un illecito estremamente grave che ovviamente va punito, tutti parlano di uno sconto, ma nel dispositivo non vedo tutta questa certezza di uno sconto. Ho letto un po’ di previsioni un po’ inutili, il punto non è il numero di punti, ma che la penalizzazione sia afflittiva.”