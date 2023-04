Di Napoli: “L’attesa non fa altro che aumentare il desiderio, De Laurentiis spesso criticato, ma ha avuto ragione”

L’ex calciatore Arturo Di Napoli ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso del programma Radio Goal. Tra gli argomenti affrontati ci sono lo Scudetto, Osimhen, il progetto di De Laurentiis e il tecnico azzurro Luciano Spalletti. Queste le sue parole: “L’attesa non fa altro che aumentare il desiderio, è un evento che tutti aspettano e che il Napoli ha meritato. Osimhen in questi anni è cresciuto tantissimo, anche per lui lo Scudetto sarebbe il coronamento dei tanti sacrifici fatti e del lavoro svolto. Un pensiero va anche al lavoro fatto dal presidente De Laurentiis, che molto spesso è stato criticato, ma il suo programma ha avuto ragione perché riporterà a Napoli lo Scudetto ed è un qualcosa di incredibile. Spalletti è un amico e lo conosco molto bene. Le sue squadre giocano un calcio meraviglioso, l’ho sempre seguito ed il suo lavoro parte da molto lontano”.