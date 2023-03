Il Paris Saint-Germain sta considerando l’ipotesi di rinunciare a Victor Osimhen per acquistare Erling Haaland e creare così una super coppia d’attacco insieme a Kylian Mbappé. Secondo RMC Sport, il club sarebbe disposto a spendere fino a 200 milioni di euro per strapparlo al Manchester City. Attualmente, anche il Manchester United sembra intenzionato a ritirarsi dalla corsa per l’attaccante del Napoli, concentrando invece i propri sforzi su Harry Kane del Tottenham.