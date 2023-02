Spalletti: “Hamsik senza cresta? Bravo a togliersela. Ne parlammo ad Antalya”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, si è espresso così con la scelta di “Marekiaro” Hamsik di togliersi la cresta: “Mi fa piacere per lui che si sia tolto quella cresta ormai insopportabile (ride, ndr) ma non ha niente a vedere con lo Scudetto. Lui ha voluto farlo, complimentiamoci con Hamsik che è una persona moderna e non rimane sempre com’è. Bravo a togliersela. Queste cose gliele ho già dette quando è venuto a trovarci ad Antalya in ritiro. Mi disse che la cresta sarebbe rimasta fino a fine carriera, ma averlo fatto prima dimostra quanto sia intelligente“.