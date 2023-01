Dopo il ko con il Bologna, Fabrizio Lorieri, secondo del tecnico dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa.

Ecco quanto dichiarato da Lorieri:

Che tipo di infortuni sono quelli di oggi?

“Non è un momento positivo sotto questo aspetto, sia per gli infortunati che non erano con noi oggi sia per quello che è successo durante la partita: in questo momento ne abbiamo più del dovuto e questo ha condizionato la partita“.

Vi aspettavate questo tipo di prestazione?

“Secondo noi la partita è stata affrontata bene. Non ci sono state occasioni particolari, fino al gol. Dopo abbiamo avuto l’opportunità di pareggiare, poi il secondo gol ci ha tagliato le gambe. Pensiamo comunque che la squadra abbia affrontato la partita nel modo giusto“.

L’assenza di Nzola è pesante… Qualche aiuto ulteriore dal mercato ve lo aspettavate?

“Il mercato è sempre un periodo particolare. Siamo alla fine del mercato, e una volta concluso faremo il punto su quello che è stato. Ci sono i dirigenti e la società che dovranno giudicare. Ora, dopo due battute d’arresto, vediamo tutto in maniera più negativa. Cercando però di essere obiettivi, dobbiamo riconoscere che certe assenze pesano. Abbiamo però le qualità per superare questo momento e ripartire“.

La settimana prossima c’è il Napoli. Non ci sarà neanche Gyasi per squalifica. Cosa dovrà fare la squadra?

“Credo che fino ad ora lo Spezia abbia fatto le sue partite, mettendo in difficoltà gli avversari, soprattutto in casa. Credo sarà così anche contro il Napoli, pur sapendo che alcune assenze peseranno“.

Avevate impostato Kovalenko su Schouten fino all’infortunio: il cambio vi ha cambiato il piano della gara?

“Un cambio dopo 18 minuti influisce sempre sulla gara e su come la si si era preparata, ma non credo sia stato quello ad influire sull’esito“.