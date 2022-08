Il Monza di Galliani è pronto ad investire per la propria punta. A dire di Stroppa la squadra è incompleta e per questa ragione sembrerebbe che Mauro Icardi – non convocato per le partite col PSG – non sia più così lontano quanto sembri. La trattativa Petagna, perciò, non sfocia e Simeone, almeno per ora, rimane a Verona.