L’ex preparatore dei portieri Nista su Meret: ”Ha le potenzialità per essere un protagonista assoluto, la società continua a dargli fiducia”

L’ex preparatore dei portieri del Napoli Alessandro Nista ha rilasciato alcune dichiarazioni a radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione radio goal, ecco cos’ha detto:

”Meret? Dobbiamo aspettare il campo, ha le potenzialità per essere un protagonista assoluto. Ho letto qualche volta che non ha avuto la maglia da titolare, ma quando sono stato a Napoli non era la realtà delle cose: siamo sempre partiti con l’idea di puntare su Alex, e di affidargli la maglia da titolare.

Però poi avuto problematiche fisiche che non gli hanno permesso di avere continuità, ed abbiamo avuto la fortuna di trovare un portiere come Ospina che ha dimostrato la bontà della scelta e le sue qualità da portiere e da leader nello spogliatoio.”

”Due portieri alla pari o un titolare ed un sostituto? Il campo determina le gerarchie, c’è chi ha potenzialmente del vantaggio e dimostra di essere la scelta giusta, e c’è chi deve fare di tutto per capovolgere le gerarchie.”