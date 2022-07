Secondo Valter De Maggio, il Napoli, dopo aver perso tanti campioni, rischierebbe di perdere anche Victor Osimhen: “Qui si parla di un interesse del Bayern Monaco su Osimhen“. Risponde Francesco De Luca de “Il mattino”: “Si è parlato già in passato di questa voce, tutto può essere, ma credo che il Napoli ci penserà su due volte prima di cedere un giocatore con Osimhen, soprattutto in questo momento. Anche perché il tempo per prendere altri giocatori diventa sempre minore“.