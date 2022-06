La top five dei club di calcio inglesi di maggior successo

Le squadre inglesi sono abituate a vincere l’argenteria tutto l’anno. Il Liverpool ha recentemente sconfitto il Chelsea con l’intenzione di vincere il titolo della 9a Coppa di Lega. Il Manchester City ha dominato il calcio inglese fino ad oggi.

Il successo della squadra mancuniana è arrivato nel 2010 e ora ha vinto molti campionati e coppe nazionali. Il Manchester United ha una storia molto più lunga di successi nel calcio. I Red Devils sono conosciuti come uno dei club di maggior successo al mondo.

A proposito di squadre con una storia di successi, ecco la lista dei cinque club più importanti:

Top 1: Liverpool

Il Liverpool è noto per aver avuto un enorme successo nazionale negli anni ’70 e ’80. Il club ha ottenuto il suo primo trionfo nella Premier League 2019-2020 dopo tre decenni. Dopo aver vinto la recente Coppa di Lega, il club ha riconquistato il suo status di squadra di vertice in Inghilterra.

I Reds hanno una base di tifosi grazie alla vittoria della Champions League per sei volte, che è il massimo per qualsiasi club inglese. Hanno anche vinto più Coppe UEFA e Supercoppe nella storia.

Il club ha i migliori marcatori in Inghilterra, Muhammad Salah, Sadio Mane e Diogo Jota.

Top 2: Manchester United

Sotto la guida di Sir Alex Ferguson, i Red Devils hanno dominato il calcio inglese per anni. È stato notato che il Manchester United ha sempre grandi squadre, ma la maggior parte del successo arriva sotto il manager scozzese.

Il Manchester United ha vinto un totale di 13 campionati di Premier e 5 FA Cup con 2 campionati di campioni. Il recente fallimento del Manchester United non è la fine del gioco, perché ha ancora i migliori giocatori del mondo.

Il bottino totale di trofei che ha portato in carriera al Manchester United è stato di 38 in tutta la sua carriera.

Dopo la partenza di Ferguson, la squadra è rimasta a lungo indietro in campionato. In seguito sono riusciti a vincere alcuni trofei.

Top 3: Arsenal

L’Arsenal ha la più ricca e lunga storia al vertice della piramide calcistica inglese, rimanendo imbattuto in Premier League. Negli ultimi anni ha affrontato un periodo difficile, ma è riuscito comunque a essere il club di maggior successo in Inghilterra.

Negli anni ’30, i cannonieri avevano vinto cinque volte il campionato. Dall’inizio del secolo, i londinesi del nord hanno vinto la Premier League due volte. Tuttavia, sono la squadra di FA Cup più popolare della storia, avendo vinto la competizione per più di 14 volte di fila.

Top 4: Chelsea

Il club è stato fondato nel 1905; ha vinto il suo primo campionato nel 1955 e nel 1971 ha festeggiato la sua prima Coppa continentale.

È innegabile che Abramovich abbia avuto un’enorme influenza nel portare il Chelsea al livello successivo. Nella lista dei suoi successi, i Blues hanno vinto cinque Coppe di Lega, 8 FA Cup e 2 Europa League.

Nel 2012 è stata l’unica squadra di Londra a vincere la Champions League.

Top 5: Manchester City

Negli ultimi anni il club ha subito una grande trasformazione. Dopo il cambio di proprietà nel 2007, questo club ha dominato il calcio inglese per molti anni. Il club è cresciuto fortemente seguendo i suoi vicini di successo.

Nel 1937, la squadra ha sollevato la prima divisione, che era divina per loro. Questo club si è affermato come il gigante del calcio inglese moderno. Il Manchester City ha fatto un lavoro eccezionale vincendo un totale di 29 titoli e la Premier League per 6 volte. Dopo aver vinto diverse coppe nazionali, la squadra si sta preparando per la Champions League.