Bruno Pizzul a Radio Kiss Kiss ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli del futuro:

“Il Napoli ha un organico molto suggestivo, che lascia la speranza di un ottimo rendimento in campo. Ma direi che bisogna aspettare il susseguirsi degli eventi per capire bene che rosa ci sarà a fine mercato. Il Napoli deve continuare in questa assidua compravendita, deve cercare nuovi talenti. Anche se ci saranno partenze dolorose però, da quello che vedo, il Napoli si farà trovare pronto”.