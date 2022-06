Lo Spezia, come riportato da Sky Sport, ha scelto il nuovo allenatore. Infatti, come riportato dall’emittente, il tecnico, che sostituirà Thiago Motta, sarà Luca Gotti. Il tecnico dell’Udinese è stato scelto dalla società dopo che erano stati sondati anche i nomi di Andreazzoli, ex allenatore dell’Empoli, e Farioli.