Alvino a Radio Goal: “Non mi sono piaciute le parole di Spalletti”

Carlo Alvino a Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli si è lamentato delle parole di Luciano Spalletti.

Il giornalista campano ha espresso un proprio parere sulle parole del tecnico dopo la sconfitta: “Quello che ha detto Spalletti nel post partita non mi è piaciuto, come se fosse arrivata la fine dei giochi con la sconfitta di ieri. Solo il campo o l’aritmetica potrà dirci che saremo definitivamente fuori dalla lotta per lo scudetto”. Parole, quelle di Carlo Alvino, che hanno dunque evidenziato l’atteggiamento stranamente rassegnato del tecnico azzurro dopo la sconfitta interna, la quinta su sei in campionato, tra le mura amiche.