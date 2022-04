Di Fusco: “Scudetto? La corsa si è fermata ma non del tutto, vi dico la mia favorita”

L’ex calciatore e allenatore Raffaele Di Fusco ha parlato a TMW Radio del momento del Napoli e della sua rincorsa allo scudetto.

“Scudetto? Non del tutto si è fermata la corsa, ma ha rallentato fortemente. Penso che difficilmente quelle tre le vinceranno tutte da qui alla fine. Per me qualcosa cambierà ancora. La favorita è l’Inter, ma dalla prossima sarà un altro inizio. Parole di Spalletti? Credo che sia stata una dichiarazione pratica di ciò che è successo. Magari è un modo per alleggerire la pressione e che tutto ciò che verrà ora sarà tutto guadagnato. Magari allenta un pò la pressione sui giocatori”