Carlo Alvino, giornalista, ha voluto criticare, tramite un post su Twitter, i tifosi che hanno criticato Luciano Spalletti per la prestazione di ieri: “Si fingono tifosi per mera convenienza. Poi mettono davanti a tutto solo le loro idee. La burbanzosa prosopopea di chi oggi intende dare lezioni a Spalletti è veramente intollerabile. Non è critica ma insopportabile arroganza!“.

