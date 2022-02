Gazzetta: “Napoli, il coreano Kim nel mirino di Giuntoli! Il costo del cartellino…”

Il Napoli non ferma i suoi radar per puntellare la difesa nella prossima stagione. Così i dirigenti partenopei seguono ancora il nazionale sud coreano Kim-Min-Jae, 190 centimetri d’ altezza, in forza ai turchi del Fenerbahce. È un vecchio interesse che torna, visto l’ ultimo appuntamento a Istanbul tenuto lo scorso gennaio tra gli agenti del giocatore ed emissari del Napoli.

Un primo contatto che si era concluso senza accordo. Si tratta di un centrale forte fisicamente che vorrebbe cimentarsi con il campionato di Serie A. L’ insidia è la valutazione, che supera i 15 milioni di euro, ma l’ attenzione del club di De Laurentiis rimane viva. E Kim-Min-Jae, 25 anni e contratto in scadenza nel 2025, sogna di esibirsi al Maradona.

Fonte: Gazzetta dello Sport