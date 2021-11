Il Roma – Un Napoli rimaneggiato questo pomeriggio in Polonia

L’edizione odierna del quotidiano Il Roma fa il punto della situazione in casa Napoli sui calciatori assenti e quelli che prenderanno parte alla gara contro il Legia:

NAPOLI. È rimaneggiato il Napoli che si presenta di fronte al Legia Varsavia questo pomeriggio per la quarta gara di Europa League. Oltre ai calciatori già ininfermeria (Malcuit, Manolas e Osimhen) si sono aggiunti anche Fabian e Insigne. Lo spagnolo ha svolto personalizzato in campo per un leggero affaticamento all’ adduttore sinistro. Insigne ha svolto lavoro personalizzato per completare la tabella di recupero in seguito all’ affaticamento accusato sabato. Entrambi non sono partiti con la squadra. Osimhen e Malcuit hanno svolto lavoro personalizzato in palestra. Piscina per Manolas.



Questi i convocati: Ospina, Meret, Idasiak, Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Rrahmani, Zanoli, Anguissa, Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Petagna, Politano Lozano, Mertens, Ounas.